Їзда по вибоїнах: найчастіші помилки водіїв

Дороги в Україні стають кращими, але не всі та не скрізь. Тому кожен водій стикається з ситуацією, коли йому доводиться стрибати на своїй машині по нерівностях, ямах і вибоїнах, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Як правильно їздити по таких дорогах, щоб не пошкодити автомобіль, і які типові помилки роблять водії – читайте нижче.

Найчастіші помилки водіїв

Найчастіше водій влітає в яму через велику швидкість автомобіля. Він не встигає побачити яму і помічає її в той момент, коли об'їхати її вже неможливо.

Розслаблятися за кермом категорично протипоказано. Потрібно дотримуватися дистанції з іншими транспортними засобами та рухатися з такою швидкістю, яка дозволить швидко відреагувати на проблеми з дорогою.

Друга помилка водіїв - побачивши яму багато хто намагається загальмувати в останній момент і в результаті потрапляють в неї ще жорсткіше.

Пружини в такій ситуації й так знаходяться в здавленому стані, а удар стає сильнішим, ніж при звичайному русі. І це призводить до підвищеного ризику пошкодження автомобіля.

До чого може привести потрапляння автомобіля в яму

Найсумніший наслідок - пошкодження автомобіля. Першими під ударом опиняється колеса машини, диски та шини. Може з'явитися грижа або бічний поріз.

Далі може постраждати підвіска і рульове управління. Якщо удар був дуже сильним і перший огляд відразу не виявив ніяких пошкоджень, це не означає, що все в порядку.

Проблеми можуть проявитися тільки через деякий час і як правило – в самий невідповідний момент.

Як правильно їздити по ямах

Якщо ви не можете уникнути попадання в яму – проїжджайте через неї. Скиньте швидкість і пам'ятайте, що поруч з вами є інші учасники руху і ваші маневри можуть виявитися для них несподіваними та незрозумілими.

Не створюйте аварійну ситуацію, постарайтеся діяти без різких рухів і піруетів на дорозі.

Якщо загальмувати не виходить, то проїжджайте по ямі по прямій, тримайте газ рівно. Не додавайте газ, як це радять експерти для розвантаження коліс.

Такі дії можуть привести до сильного впливу на трансмісію і є ризик при задньому приводі занесення машини.

Якщо ви намагаєтеся об'їхати яму, то пам'ятайте про те, що зліва знаходиться смуга зустрічного руху, ззаду теж їдуть автомобілі.

Не факт, що всі воїни уважно стежать за обстановкою на дорозі.

Часто найоптимальнішою поведінкою стає приклад водія на автомобілі, який їде перед вами.

Не скидайте швидкість, якщо ями можна проїхати без втрати імпульсу. Постарайтеся швидко оцінити її розмір, глибину і після цього вирішуйте, як вам чинити.

У місцях, де дуже багато дрібних ям, знижуйте швидкість і проїжджайте цю ділянку дороги плавно, без різких рухів.