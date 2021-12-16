Локдауну не буде, але маски залишаться надовго – Шмигаль

Високі темпи вакцинації – понад 1 млн осіб на тиждень – дозволяють Україні уникати запровадження локдауну в умовах пандемії. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це ключовий фактор, який дозволяє говорити бізнесу, що локдауну не буде", - сказав він на організованому медіахолдингом НВ гала-івенті "Україна та Світ 2022" у Києві у четвер.

Прем’єр нагадав, що рівень вакцинації в Україні вже перевищив 40%.

Водночас, Шмигаль наголосив, що окремі обмежувальні заходи – зокрема носіння масок, зберігатимуться ще досить довго.

Він пояснив, що вакцинація повністю не захищає від інфікування, проте, суттєво знижує ризик серйозного перебігу хвороби та навантаження на медичну систему.