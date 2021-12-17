Укргазвидобування запустило на Скиданівському родовищі надглибоку свердловину

АТ "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію на Скиданівському родовищі надглибоку свердловину завглибшки 6300 метрів, що забезпечує видобуток 200 тис. куб. м газу на добу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як йдеться в прес-релізі компанії в четвер, "Укргазвидобування" відкрило Скиданівське родовище у Полтавській області у 2019 році.

Попередньо оцінена ресурсна база родовища становить понад 2,7 млрд. куб. м газу. На ділянці проведено сучасні 3D-сейсмічні дослідження, за результатами яких виконується програма розвідки нового родовища.

За словами директора дивізіону "Нафтогаз Розвідка та Видобуток" Олександра Романюка, компанія робить особливий фокус на розвідці нових ділянок та грінфілдів, оскільки нові запаси є перспективними для нарощування видобутку вуглеводнів.

"Для розвідки компанія використовує сучасні способи аналізу даних і моделювання покладів. Ця програма вже дає результати. На початку грудня ми відкрили нове Моспанівське родовище. Зараз вже підключили до УКПГ (установка комплексної підготовки газу - ІФ) нову високодебітну розвідувальну свердловину на Скідані, що недавно відкрилося", - цитується у прес-релізі Романюк.

Він зазначив, що "Укргазвидобування", паралельно з роботою на традиційних грінфілдах, продовжує працювати над великими стратегічними проектами у Чорному морі, на Юзівській площі, ділянках УРП.

Як повідомлялося, АТ "Укргазвидобування" (УГВ), 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", у січні-листопаді 2021 року скоротило валовий видобуток природного газу на 4% (на 522,8 млрд куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2020 року – до 12,494 млрд. куб. м.