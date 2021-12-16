Україна – у фаворитах: нашу збірну вже бояться в Лізі націй

Україна – у фаворитах: нашу збірну вже бояться в Лізі націй

Наставник збірної Вірменії Хоакін Капаррос прокоментував підсумки жеребкування Ліги націй. Його команду чекають поєдинки проти збірної України, повідомляє Сьогодні.

Сьогодні пройшло жеребкування Ліги націй. Збірна України потрапила в групу до Шотландії, Ірландії та Вірменії.

Головний тренер вірменської команди іспанець Хоакін Капаррос назвав нашу команду фаворитом квартету.

"Ми потрапили до дуже сильної групи, в якій є команда, яка у минулому турнірі грала в Лізі А. Те, що ми змагатимемося з такими збірними, означає, що ми прогресуємо та маємо відповідний рівень.

Суперники – фізично добре підготовлені команди, у яких багато гравців із гарною технікою. Ми маємо намагатися бути конкурентоспроможними, боротися за перемогу у кожному матчі. Фаворит групи, звичайно, Україна. Але Ірландія та Шотландія також досвідчені та сильні збірні", – цитує Капарроса УАФ.

Коли пройдуть матчі

  • Тури 1 та 2: 2-8 червня 2022 року
  • Тури 3 та 4: 8-14 червня 2022 року
  • Тури 5 та 6: 22-27 вересня 2022 року

Фінальна стадія:

  • Півфінали: 14 та 15 червня 2023 року
  • Фінал та матч за третє місце: 18 червня 2023 року

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