Україна – у фаворитах: нашу збірну вже бояться в Лізі націй

Наставник збірної Вірменії Хоакін Капаррос прокоментував підсумки жеребкування Ліги націй. Його команду чекають поєдинки проти збірної України, повідомляє Сьогодні.

Сьогодні пройшло жеребкування Ліги націй. Збірна України потрапила в групу до Шотландії, Ірландії та Вірменії.

Головний тренер вірменської команди іспанець Хоакін Капаррос назвав нашу команду фаворитом квартету.

"Ми потрапили до дуже сильної групи, в якій є команда, яка у минулому турнірі грала в Лізі А. Те, що ми змагатимемося з такими збірними, означає, що ми прогресуємо та маємо відповідний рівень.