РФ використовує проти України не лише військову силу – Данилов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов провів зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні Ілгварсом Клявою. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Під час зустрічі сторони обговорили актуальну ситуацію у світі та регіоні, приділивши основну увагу ситуації на Сході України в контексті гібридної агресії РФ, що триває.

Сторони також торкнулися питання українсько-латвійського співробітництва та окреслили перспективні напрямки його поглиблення.

За словами Данилова, незважаючи на те, що ситуація на фронті через агресивні дії РФ залишається складною, Україна готова дати агресору адекватну відповідь.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій. З 1 січня наступного року повністю почне працювати Закон України "Про основи національного опору", наші сили територіальної оборони та здатність суспільства до опору будуть значно посилені", – сказав він.

Секретар РНБО України також зазначив, що російський агресор не обмежується військовим виміром, а намагається діяти в Україні через свою "п'яту колону" .

Данилов також наголосив, що для ефективної протидії агресивним діям РФ необхідна консолідація зусиль "справжніх партнерів" .

"Латвія та інші країни Балтії розуміють, що таке РФ", – додав він.

У свою чергу Ілгварс Клява запевнив у незмінності підтримки Латвією України на її шляху до відновлення суверенітету та територіальної цілісності над тимчасово окупованими територіями.

Посол також додав, що нещодавно відвідав район проведення Операції Об'єднаних сил, де під час спілкування з військовослужбовцями "на власні очі побачив, як вони захищають країну та існування своєї нації" .

Також він висловив готовність його країни поглиблювати співпрацю між нашими державами і надалі підтримувати Україну на міжнародній арені.