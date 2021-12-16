Достойно премії Дарвіна – експерти про ребрендінг каналу "Рада"

Першого ж дня роботи оновленого телеканалу "Рада" там збунтувалися журналісти через промо-ролик, який не був з ними погоджений. У цьому ролику непрозоро натякалося на те, що канал "Рада" хвалитиме владу та лаятиме опозицію, пише Анастасия Товт, Страна UA.

А сьогодні у прямому ефірі каналу відбувся курйоз за участю екс-президента України, а нині парламентаря Петра Порошенка. Він влаштував допит ведучим "Ради", запитавши, звідки взялися гроші на ребрендинг та облаштування нової студії каналу прямо у кулуарах Верховної Ради.

А далі збунтувалися всі опозиційні фракції парламенту, заявивши, що телеканал "Рада" існує на гроші платників податків, а тому має висвітлювати діяльність усіх політичних сил, а не лише партії влади.

Про що каже серія скандалів на старті "нового старого медіа" і чи вдасться владі зробити "Раду" рупором президента Володимира Зеленського – далі у матеріалі.

Покладено мочити опозицію

За допомогою ребрендингу Офіс президента намагається перебудувати телеканал "Рада" під свої потреби та перетворити на лояльний інформаційний телеканал, підконтрольний Володимиру Зеленському. Проте, перші ж дні його роботи показали, що спроба перетворити держканал на імітацію приватного конкурентоспроможного ЗМІ зазнала краху.

Все почалося з промо-ролика, який поширився напередодні перезапуску "Ради" в інтернеті. У цьому відео знялися нові ведучі каналу "Рада", а закадровий голос на їхньому фоні говорив про роботу з владою та тролив опозицію.

Наступного дня ближче до вечора на офіційній Фейсбук-сторінці "Ради" з'явилося повідомлення від імені редакції, яка відхрестилася від цього відео – заявивши, що закадровий текст співробітники та керівництво каналу не схвалювали, і перед публікацією не бачили. Це, мовляв, самодіяльність якоїсь приватної компанії, яка взялася виробляти для "Ради" контент.

Так, директор каналу "Рада" Вадим Перенчук у коментарі "Країні" заявив, що підсумковий промо-ролик із ним ніхто не погодив. Проте, на запитання про те, хто, у такому разі, "дав добро" на його публікацію, Перенчук відповідає ухильно.

"Промо-ролика в ефірі не було. Ви ж не в ефірі "Ради" його побачили. І я так само його побачив. Це були якісь робочі матеріали компанії, з якою ми розпочали співпрацю. Я проговорив, що це не відповідає нашій редакційній політиці. Ми не можемо давати оцінки опозиції, допускати оціночні судження. Є політична позиція народних депутатів. Це і відрізняє державне підприємство від приватних компаній. Я відповідаю за ефір. Офіційно ролик цей ніде ніхто не розміщував", – заявив Перенчук.

Водночас, неофіційно джерела "Країни" розповідають, що через це відео в колективі з першого дня роботи вже назріває бунт. Журналісти обурені закадровим текстом у промо-ролику.

"Коли з'явився ролик, ми подофігелі, оскільки фінальну версію нам ніхто не показував. Ми знялися в розкадрівках, нам описали загальний настрій по ролику, але фінальний варіант із закадровим голосом ніхто не показав. Багато хто обурився, оскільки текст неоднозначно натякав, що нам належить мочити опозицію.І що ми облизуватимемо Зеленського – він же Україна – він же влада. Керівництво почало виправдовуватися, що це ненавмисна підстава, і що видали не узгоджений текст. Казали, що хтось злив другу версію ролика. Не затверджену. нас зачепили. Потім думали, що робити. Зрештою, начальство вирішило по-тупому відкатати назад, зробивши вигляд, що жодного відношення до ролика не мають", – каже один із журналістів каналу "Рада".

На чиї гроші банкет

На цьому скандали "Ради" не закінчилися.

Вже сьогодні у прямому ефірі каналу "Рада" стався показовий інцидент: голова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко у прямому розумінні слова увірвався до прямого ефіру каналу, де в цей час давав інтерв'ю нардеп від "Слуги народу" Данило Гетьманцев. Порошенко поцікавився у журналістів оновленого каналу, "на чиї гроші бенкет" . І заявив, що студія "Ради", розміщена прямо у кулуарах парламенту, заважає роботі народних депутатів.

"Я хочу, щоб усі глядачі каналу "Рада" знали, що незаконно витрачені гроші платників податків. Ці гроші були витрачені без системи "Прозорро". Це абсолютно корупційна угода. Ці вказівки Офісу президента заважають роботі народних депутатів. І ми цього так не залишимо" , – заявив Порошенко.

Після чого звернувся до однієї з нових ведучих каналу "Рада" та порадив їй "не брати участь у цьому скандалі" .

"У Порошенка у самого є "П'ятий" та "Прямий" канали. Але все-таки вони приватні. Хто там бенефіціар і що там за фінансування – це вже інше питання. А от "Рада" – канал державний. І це нездорове явище." Якими кутами у Верховній Раді розсовувати камери, ставити столи та стільці, робити якісь включення, причому на користь однієї політсили з відповідними спікерами", – каже політолог Вадим Карасьов.

На самій "Раді" курйоз із Петром Порошенком коментують неохоче.

"Ну, що трапилося? Народний депутат висловив свою позицію. Ми до неї ставимося з повагою, розуміємо її політичну позицію. Ну і все", – коротко прокоментував ситуацію Вадим Перенчук.

Зазначимо, що інші опозиційні фракції також обурилися ситуацією із "Радою".

Партія "Опозиційна платформа – За життя" звинуватила владу у спробі перетворити телеканал на "рупор Зе-команди" і зажадала повернути право всіх фракцій на проведення брифінгів народних депутатів у прямому ефірі.

"В іншому випадку, ми поставимо питання про припинення державного фінансування каналу та створення альтернативного парламентського мовлення", - заявили в ОПЗЖ.

Зазначимо, що згідно із затвердженим парламентом статутом, за яким працює держканал, "Рада" зобов'язана давати слово представникам усіх депутатських фракцій та груп.

Власне, це й викликає найголовніше запитання – чому команда Зеленського не хоче сама профінансувати створення власного приватного телеканалу (як це роблять інші політики) для трансляції своєї позиції, а вирішила використати для цього платник податків телеканал "Рада", що існує на гроші?

Зарплати на 20% вищі за ринкові

При цьому питання, яке задає опозиція, – звідки гроші на ребрендинг державного телеканалу? - Цікавить весь медіа-ринок. Адже нових ведучих, яких скликали на "Раду" з інших приватних каналів, заманювали на роботу зарплатами набагато вищими за ринкові.

За інформацією "Країни", їм пропонують зарплату на 20% вищу за ринкову. Тобто якщо ведучій ранкового часу на інформаційних телеканалах платять 15-20 тисяч гривень, то на "Раді" – 25-27 тисяч. І майже ніхто із співробітників не оформлений офіційно.

На запитання "Країни", як сам Перенчук оцінює перші дні роботи оновленого каналу "Рада", директор відповідає:

"От вам подобалося те, що було до цього на каналі 20 років? Інше питання, як це зроблено, як це прокомуніковано. Все робилося поспіхом, дуже швидко. Але це робоча історія. Ми виконуємо державні зобов'язання та пропонуємо нормальний контент".

При цьому, за інформацією джерела "Країни" на каналі, колектив розбалансований: багато хто на тлі постійних скандалів та "зашкварів" вже почав відмовлятися від посад і має намір піти з каналу після закінчення випробувального терміну.

"Журналісти в жаху. Другий день роботи, і такі "гойдалки". При цьому, на амбразуру кинуті не ідеологи, технологи, редактори та замовники, а звичайні ведучі, які до ладу ще й не працевлаштовані на каналі, і навряд чи будуть працевлаштовані. Багатьом. натякають, що вони працюватимуть неофіційно, як залучені ведучі формату гостей, щоб не бюрократизувати процес, і уникнути офіційних оформлень.Багато це напружує. Адже це кримінальна відповідальність – несплата податків. Коротше, дурдом. залученим редактором, що вносить ще велике сум'яття у процес", – розповідає джерело.

Формат повернуть?

Сьогодні, після наради спікера з головами фракцій, Юлія Тимошенко заявила, що ухвалено рішення повернути мовлення телеканалу до попереднього формату. Втім, на телеканалі це не підтверджують.

Вадим Перенчук каже, що якихось конкретних рішень ще не ухвалено.

"На нараді лідерів фракцій сьогодні сказали, що канал "Рада" має виконувати статут та постанову. Формат який? Ми маємо транслювати все, що відбувається у залі Верховної Ради, брифінги та комітети. Паралельно ми ведемо трансляцію у Ютуб-каналі. У статуті прописані ще комітети. І ми, в принципі, це виконуємо. Але я не знаю, що може бути. Зараз активно це питання вирішується. Не виключаю, що буде більш детальна розмова у нас із лідерами фракцій. Ситуація змінюється щохвилини", – сказав Перенчук. .

Він також списав відсутність трансляцій брифінгів опозиції на витрати "перехідного періоду" .

"Як усі звикли: раніше депутати виходили, їх оголошували, йшла заставка, всі чекали, а зараз поки що людина піднімається із зали — на каналі починаються новини, глядач не чекатиме, тому заповнюється ця пауза. Вчора депутати підійшли та побачили, що йдуть новини , і не зрозуміли, в чому річ. Учора в перший день ніхто не зорієнтувався, але все вже проговорено", – каже Перенчук.

Так чи інакше, судячи з скандальних перших днів роботи "Ради", вже можна стверджувати, що спроба "осучаснити" держтелеканал та переформатувати його під політичні потреби Офісу президента виявилася невдалою. Вона викликає протест як серед нардепів, так і серед журналістів – як "Ради", так і інших ЗМІ.

"Парламентський телеканал "Рада" – це насамперед неретушована трансляція засідань Верховної Ради та можливість кожному народному депутату, фракціям та групам гарантовано та за справедливими правилами поширити свою пряму промову на громадян. Трансляція новин, ток-шоу, авторські програми – це вже вихід за межі зазначеного Статутом парламентського телеканалу нейтралітету", – висловлює свої побоювання щодо роботи каналу голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Він нагадує, що у провідних країнах Європи для чесного виробництва політично нейтрального контенту за гроші платників податків спеціально підтримується модель суспільного мовлення. Приклади – британське ВВС або шведське SVT.

"Різкий перезапуск каналу "Рада" викликає опір і колективу, і народних депутатів. Адже немає впевненості, що редакційна політика збереже нейтралітет. І депутати, і українці звикли, що на тлі різноманітності телеканалів є така собі парламентська веб-камера. Якщо зображення з цієї камери "вдосконалюватиметься" у великих сучасних ньюсрумах, є ризик втрати об'єктивності", - прогнозує Сергій Томіленко.

Дефектно та неповно

На думку опитаних експертів, план зробити Раду рупором Зеленського не спрацює. Вадим Карасьов називає цю витівку дефектною, ущербною та небезпечною.

"Рада" – це не канал президента. Не канал монобільшості чи виконавчої влади. Це канал законодавчої влади та парламентаризму в цілому. Він має представляти інтереси всіх партій. А його хочуть звузити лише до монобільшості. Як там опозиція буде представлена? Зрозуміло ж, що замість інформування про роботу парламенту та подання різних точок зору ставиться завдання приводити в життя політику монопартії, моноуряду та монопрезидента. ", - аналізує Карасьов.

До того ж "Рада" існує на бюджетні гроші. За словами Карасьова, план Офісу президента за фактом полягає в тому, щоб за гроші народу фінансувати висвітлення діяльності президента та його партії "Слуга народу".

"Це не що інше, як порушення закону, всіх норм медійної діяльності та ознака корупції. Публічні фінанси використовуються у приватних партійних цілях. Хочете – створюйте свій партійний канал на громадські пожертвування, членські внески представників партії, на гроші спонсорів. Але не за рахунок держбюджету. ", - Зазначає Вадим Карасьов.

Керівник одного з великих телеканалів сказав, що ідея з перезапуском каналу "Рада" спочатку була мертвонародженою.