СБУ попередила Кабмін про реальну загрозу зупинки ТЕС

Служба безпеки України направила до Кабміну звіт з контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури в електроенергетичній сфері. Про це, посилаючись на джерела в уряді, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно із текстом повідомлення СБУ, Україна за крок від зупинки теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цілі регіони через критично низькі запаси вугілля.

"Одним із негативних явищ при проходженні осінньо-зимового періоду (ОЗУ) 2021-2022 є неприйняття належних заходів щодо накопичення вугілля на складах ТЕС/ТЕЦ. Зокрема, на 01.12.2021 на складах знаходиться 486,2 тис. тонн вугілля 2632,7 тис. тонн (відхилення ─ 2146,5 тис. тонн), що у свою чергу свідчить про критичний запас зазначеного палива", ─ ідеться у звіті.

Наголошують у спецслужбі й на тому, що під загрозою відсутності опалення опинилися цілі регіони, які забезпечуються деякими ТЕЦ та ТЕЦ:

Слов'янська ТЕС має в 50 разів нижче необхідного запасу вугілля

Луганська ТЕС має вчетверо нижче мінімально необхідних запасів

Чернігівська ТЕЦ ─ запаси вп'ятеро нижчі за норму

Дарницька ТЕЦ взагалі не має запасів