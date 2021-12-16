Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба має провести розмову з високопоставленою чиновницею Держдепартаменту США. Йдеться про Караль Донтфрід, яка вже консультувалася з Україною перед її візитом в Москву, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Про це заявив Дмитро Кулеба в етері передачі "Право на владу". За словами Кулеби, мова піде про результати візиту американської чиновниці до Москви.

"Ми зараз перенесли трохи розмову. Я маю переговори з Караль Донфрід, яка консультувалася з Україною перед її візитом в Москву. Зараз маємо проговорити результати її візиту" , - сказав Кулеба.

Він додав, що така практика ще раз свідчить про те, що працює правило "нічого про Україну без України".