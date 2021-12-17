Українські катери Island обладнають американським озброєнням

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа запевнив, що на катерах Island, які США передали Україні, встановлять американське озброєння, повідомляє Українська правда.

"Що стосується встановлення озброєння. Звісно, озброєння, яке встановлено на "Слов’янську" та "Старобільську" — це лише тимчасове рішення. Нагадаю, що всі катери будуть оснащені озброєнням виробництва США. Мова йде про 30-мм гармати та ракети різної дії. Наразі маємо остаточне рішення щодо їх доукомплектування, деякі боєприпаси уже отримані, тож наступного року ми приступимо до установки цих систем на всі 5 катерів" , - розповів Неїжпапа в інтерв'ю одному з інформагентств.

Окрім "Слов’янська" та "Старобільська", отриманих Україною 2019 року, Неїжпапа мав на увазі також катери "Суми" і "Фастів", переданих восени цього року. Ще один катер Island готують до передачі в США.

Неїжпапа додав, що до 2023 ВМС готуються отримати перший британський корвет типу ADA та обладнати його відповідним озброєнням і військовою технікою, щоб 2024 року ввести його до складу військового флоту. Цей корвет уже збудовано на 80%. Корвет будують у рамках спільного британо-української співпраці, погодженою в листопаді 2021 року.