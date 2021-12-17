Нардеп назвала суму зарплат у конвертах монобільшості

В етері програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Анна Скороход підтвердила інформацію про те, що депутати монобільшості отримують гроші у конвертах за потрібні голосування у Верховній Раді, повідомляє Україна 24.

"Наскільки ходять чутки, зараз це близько 40 тисяч рядовому депутату. А не рядовому - більше. Не усі підпадають під зарплати, є люди, які не голосують так, як треба" , - каже вона.

За словами Скороход, вона та деякі інші народні обранці, зокрема померлий депутат Антон Поляков, раніше свідчили про роздачу грошей у НАБУ.

Також вона пояснила, чому правоохоронні органи досі не провели розслідування щодо оприлюднених фактів:

"Тому що депутатська недоторканість існує. І для того,щоби відкрити кримінальне провадження проти народного депутата, необхідне погодження генпрокурора України. Генеральний прокурор є безпосередньо у монобільшості, він їм підпорядковується".

Звідки ж у влади беруться гроші для депутатів Скороход пояснила так:

"З самого початку, наскільки ходили чутки, усе це було з митниці".