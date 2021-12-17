Книжкові сайти "впали" після старту виплат тисячі за вакцинацію
З 16 грудня, вакциновані від коронавірусу українці почали отримувати тисячу гривень на свої карти "єПідтримка". Оскільки витратити ці кошти можна, зокрема, на купівлю книжок, то книжкові онлайн-магазини не витримали ажіотажу та "впали", пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
1000 гривень почали отримувати українці, які отримали карти у Альфа-Банку та Монобанку. Буквально через кілька годин після початку виплат в Україні перестали працювати сайти популярних книжкових магазинів, таких як "Книгарня Є", "Книжковий клуб" та Yakaboo.
Куди ще можна витратити тисячу за вакцинацію:
- абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;
- квиток в кінотеатр або театр;
- похід в музей;
- квиток на внутрішні залізничні або авіаперевезення.
З 1 січня громадяни віком від 60 років зможуть витратити цю виплату на купівлю ліків.
Коли решта вакцинованих отримають виплату
Всі вакциновані українці зможуть подати заявку на отримання 1000 гривень вже з 19-го грудня. Перед тим, як подати заявку в "Дії" потрібно отримати картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів.
В яких банках можна оформити картку:
- Monobank;
- Альфа-банк;
- А-Банк;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Ощадбанк.
Нагадаємо, РБК-Україна публікувало інструкцію подачі заявки на отримання 1000 гривень за вакцинацію.