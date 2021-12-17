Книжкові сайти "впали" після старту виплат тисячі за вакцинацію

З 16 грудня, вакциновані від коронавірусу українці почали отримувати тисячу гривень на свої карти "єПідтримка". Оскільки витратити ці кошти можна, зокрема, на купівлю книжок, то книжкові онлайн-магазини не витримали ажіотажу та "впали", пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

1000 гривень почали отримувати українці, які отримали карти у Альфа-Банку та Монобанку. Буквально через кілька годин після початку виплат в Україні перестали працювати сайти популярних книжкових магазинів, таких як "Книгарня Є", "Книжковий клуб" та Yakaboo.

Куди ще можна витратити тисячу за вакцинацію:

абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;

квиток в кінотеатр або театр;

похід в музей;

квиток на внутрішні залізничні або авіаперевезення.

З 1 січня громадяни віком від 60 років зможуть витратити цю виплату на купівлю ліків.

Коли решта вакцинованих отримають виплату

Всі вакциновані українці зможуть подати заявку на отримання 1000 гривень вже з 19-го грудня. Перед тим, як подати заявку в "Дії" потрібно отримати картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів.

В яких банках можна оформити картку:

Monobank;

Альфа-банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Ощадбанк.

Нагадаємо, РБК-Україна публікувало інструкцію подачі заявки на отримання 1000 гривень за вакцинацію.