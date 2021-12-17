У Штатах заарештували інженера за шпигунство на користь РФ

У США затримали колишнього підрядника Пентагону. Він підозрюється в спробі шпигунства на користь Росії, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Як йдеться у заяві Міністерства юстиції США, 63-річний Джон Роу-молодший намагався надати російському уряду секретну інформацію про національну оборону. Сам він з Массачусетсу і майже 40 років пропрацював інженером-випробувачем для декількох затверджених підрядників оборонної промисловості, мав доступ до секретної інформації, пов'язаної з питаннями, що стосуються аерокосмічних технологій ВПС США.

"Після здійснення ряду порушень безпеки і виявлення пристрасного інтересу до справ Росії, в тому числі можливості отримати дозвіл від уряду Росії, Роу був ідентифікований як потенційна інсайдерська загроза і звільнений" , - йдеться в повідомленні.

ФБР почало секретну операцію, щоб визначити готовність Роу передати секретну інформацію іноземному уряду. У березні 2020 року Роу зустрівся зі співробітником ФБР, який видав себе за агента Уряду Росії.

"Протягом наступних восьми місяців Роу обмінявся більш ніж 300 електронними листами з російським агентом, підтвердивши свою готовність працювати на російський уряд і обговоривши свої знання секретної інформації, що стосується національної безпеки й військових інтересів США" , - йдеться в повідомленні.

Також він розкрив інформацію про національну оборону, класифіковану як "таємно", яка стосувалася конкретних операційних деталей систем радіоелектронної протидії, що використовуються на військових винищувачах США.

У разі визнання провини йому загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.