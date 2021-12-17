Вітренко розповів, коли в Україні не зможуть утримувати тарифи на газ

Тарифи на газ для українців штучно стримуються завдяки ресурсам НАК "Нафтогаз" – ринкова ціна щонайменше уп'ятеро разів вища, ніж платять українці. Якщо ціни не змінюватимуться, чинні тарифи довго утримувати не вдасться, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі програми "Право на владу" в четвер, 16 грудня. Він зазначив, що ринкова ціна – 45 грн за кубометр, а населенню продають за 8 грн.﻿ Він нагадав, що ціни на природний газ у Європі зросли у сім разів.

"Національна компанія робить так, щоб люди не сплачували більше у сім разів, щоб за тепло люди сплачували стільки ж, скільки платили минулого року. На газ ціна роздрібна – 8 грн, а ринкова – 45 грн. Різниця, яку фактично економлять українські споживачі, – це все ресурс НАК "Нафтогаз" , – сказав Вітренко.

Юрій Вітренко. Джерело: Скриншот

Посадовець наголосив: якщо високі ціни збережуться, "Нафтогаз" не зможе довго покривати різницю.

"Тоді буде серйозна розмова всередині країни з депутатами, які голосують за бюджет і визначають джерела та використання коштів, і зі споживачами, з українцями. Ми дійсно будемо разом сідати і вирішувати, як виживати" , – сказав Вітренко.

Він додав, що у такій ситуації підприємства теплокомуненерго, наприклад, можуть переходити з природного газу на біогаз, а українці мають відповідальніше ставитися до споживання.