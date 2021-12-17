У НАТО підтвердили готовність до діалогу з Росією

Північноатлантична рада підтвердила отримання російських пропозицій у сфері європейської безпеки і заявила про готовність до діалогу з Росією щодо зміцнення довіри, якщо Москва "вживе конкретних заходів щодо зниження напруженості", повідомляє ТАСС.

Про це йдеться у поширеній у четвер заяві Ради НАТО.