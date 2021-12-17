У НАТО підтвердили готовність до діалогу з Росією
Північноатлантична рада підтвердила отримання російських пропозицій у сфері європейської безпеки і заявила про готовність до діалогу з Росією щодо зміцнення довіри, якщо Москва "вживе конкретних заходів щодо зниження напруженості", повідомляє ТАСС.
Про це йдеться у поширеній у четвер заяві Ради НАТО.
"Ми поінформовані про нещодавні пропозиції Росії з європейської безпеки. Ми заявляємо, що будь-який діалог з Росією має вестися на підставі взаємності, відповідати на занепокоєння НАТО щодо російських дій і проводитися паралельно консультаціям з європейськими партнерами НАТО. Якщо Росія вживе конкретних заходів щодо зниження напруженості, ми готові працювати над заходами щодо зміцнення довіри", - йдеться в документі.