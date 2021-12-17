SkyUp запустила розпродаж авіаквитків на міжнародні рейси
Українська авіакомпанія SkyUp Arilines анонсувала розпродаж квитків на міжнародні маршрути. За 10 напрямками із Києва можна полетіти від 18 доларів. Йдеться про рейси до Іспанії, Португалії, Франції, Чехії, Туреччини та Грузії, повідомляє 24 Канал.
Так, за 10 напрямками можна придбати квитки від 18 доларів в один бік та від 35 доларів в обидва.
Найдешевші авіаквитки передбачають перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 сантиметрів та вагою до 9 кілограмів.
Зверніть увагу! Розпродаж триватиме лише три дні з 16 до 18 грудня 2021 року та поширюється на рейси до 1 лютого 2022 року.
Акційні напрямки
- Київ – Аліканте від 20 доларів;
- Аліканте – Київ від 18 доларів;
- Київ – Стамбул від 20 доларів;
- Стамбул – Київ від 29 доларів;
- Київ – Тбілісі від 20 доларів;
- Тбілісі – Київ від 33 доларів;
- Київ – Батумі від 20 доларів;
- Батумі – Київ від 19 доларів;
- Київ – Мадрид від 20 доларів;
- Мадрид – Київ від 31 долара;
- Київ – Барселона від 20 доларів;
- Барселона – Київ від 25 доларів;
- Київ – Париж (Бове) від 20 доларів;
- Париж (Бове) – Київ від 33 доларів;
- Київ – Лісабон від 20 доларів;
- Лісабон – Київ від 38 доларів;
- Київ – Прага від 20 доларів;
- Прага – Київ від 32 доларів;
- Київ – Ніцца від 20 доларів;
- Ніцца – Київ від 42 доларів.
Кількість місць за мінімальними тарифами обмежена. Тож, авіаквитки за вказаними цінами можуть бути доступні не за всіма напрямками.