SkyUp запустила розпродаж авіаквитків на міжнародні рейси

Українська авіакомпанія SkyUp Arilines анонсувала розпродаж квитків на міжнародні маршрути. За 10 напрямками із Києва можна полетіти від 18 доларів. ﻿Йдеться про рейси до Іспанії, Португалії, Франції, Чехії, Туреччини та Грузії, повідомляє 24 Канал.

Так, за 10 напрямками можна придбати квитки від 18 доларів в один бік та від 35 доларів в обидва.

Найдешевші авіаквитки передбачають перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 сантиметрів та вагою до 9 кілограмів.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме лише три дні з 16 до 18 грудня 2021 року та поширюється на рейси до 1 лютого 2022 року.

Акційні напрямки

Київ – Аліканте від 20 доларів;

від 20 доларів; Аліканте – Київ від 18 доларів;

від 18 доларів; Київ – Стамбул від 20 доларів;

від 20 доларів; Стамбул – Київ від 29 доларів;

від 29 доларів; Київ – Тбілісі від 20 доларів;

від 20 доларів; Тбілісі – Київ від 33 доларів;

від 33 доларів; Київ – Батумі від 20 доларів;

від 20 доларів; Батумі – Київ від 19 доларів;

від 19 доларів; Київ – Мадрид від 20 доларів;

від 20 доларів; Мадрид – Київ від 31 долара;

від 31 долара; Київ – Барселона від 20 доларів;

від 20 доларів; Барселона – Київ від 25 доларів;

від 25 доларів; Київ – Париж (Бове) від 20 доларів;

від 20 доларів; Париж (Бове) – Київ від 33 доларів;

від 33 доларів; Київ – Лісабон від 20 доларів;

від 20 доларів; Лісабон – Київ від 38 доларів;

від 38 доларів; Київ – Прага від 20 доларів;

від 20 доларів; Прага – Київ від 32 доларів;

від 32 доларів; Київ – Ніцца від 20 доларів;

від 20 доларів; Ніцца – Київ від 42 доларів.

Кількість місць за мінімальними тарифами обмежена. Тож, авіаквитки за вказаними цінами можуть бути доступні не за всіма напрямками.