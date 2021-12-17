17 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День аутсайдера, Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства і жорстокості, повідомляє УНІАН.

В Україні - День працівника державної виконавчої служби, в США - День братів Райт, Панамериканський день авіації, День потворного різдвяного светра, День кленового сиропу, в Білорусі - День білоруського кіно, в Тунісі - День національної революції, на Кубі - День святого Лазаря, в Бутані - Національний день.

Пам'ятні дати 17 грудня, річниці та події

У 1903 році в цей день був здійснений перший політ літака братів Райт. Історія події наступна: у серпні 1896 року американські велосипедні механіки і піонери авіації брати Уілбер і Орвілл Райт дізналися про загибель німецького винахідника Отто Лілієнталя, який розбився під час польоту на своєму планері. Саме ця звістка зміцнила їх в думці створити літальний апарат важче повітря, забезпечений двигуном і системою управління. І ось 17 грудня 1903 року вогким похмурим ранком на піщаній косі Кітті-Хок біля Атлантичного узбережжя США, поблизу містечка Кілл-Девіл-Хілл (штат Північна Кароліна), брати Райт вперше успішно випробували свій літальний апарат.

Аероплан "Флайєр" підняв у повітря Орвілл. Машина з 12–сильним бензиновим "движком" протрималася в повітрі 12 секунд, протягом яких на висоті 2,5-3,5 м подолала відстань 39 метрів. Того ж дня було здійснено ще три польоти. В останньому Вілбер пролетів понад 250 м за 59 секунд. Після того, як брати відбуксирували "Флаєр" після його четвертого польоту, потужний порив вітру перевернув його кілька разів. Сильно пошкоджений літак більше не піднімався в повітря. Роки по тому Орвілл відновив літак, передаючи його для показу в США, а потім і Британському музею, поки він не був встановлений в Смітсонівському інституті у Вашингтоні (округ Колумбія) в 1948 році. Незважаючи на те, що братів Райт вважають "батьками авіації", за півстоліття до них, в 1853 році, їх попередник, Джордж Кейлі, зміг кілька метрів пролетіти на махолеті власної конструкції.

У 1976 році було відкрито першу ділянку Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену з трьома станціями: "Площа Калініна" (нині "Майдан Незалежності"), "Поштова площа", "Червона площа" (нині "Контрактова площа").

У 1989 році на телеканалі FOX (США) була показана перша серія мультсеріалу "Сімпсони". Це - найдовший в історії американського телебачення анімаційний серіал. Він складається з 671 серії і досі не сходить зі світових телевізійних екранів. У вересні 2019 року почалася трансляція 31 сезону серіалу. У мультику порушені багато аспектів культурного і соціального життя Америки, але, перш за все, це геніальна пародія на традиційний уклад життя "середнього американця".

Шоу викликало бурхливі дискусії. Тим не менш, "Сімпсони" отримали безліч нагород, включаючи 21 Emmy Awards, 22 Annie Awards, Peabody і багато інших. 14 січня 2000 року на честь серіалу була відкрита зірка на Алеї слави в Голлівуді. За оцінками експертів журналу "Тайм", серіал удостоївся титулу кращого телевізійного шоу 20 століття.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 17 грудня вшановує пам'ять святої Варвари Іліопольської. Вона є заступницею вагітних жінок і тих, хто молиться про здоров'я дітей. Інші назви свята: "Варвара", "Варвара - ночі урвала", "Варварини морози", "Заваруха", "Бабине свято". У цей період за старих часів наступали сильні морози.

Що сьогодні не можна робити

Жінкам не можна важко працювати, прати, шити, білити, займатися глиною.

Прикмети на 17 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

яка погода на Варвару - таку ж слід очікувати на Різдво;

вдарив мороз - він простоїть найближчі дні;

мороз відступив - урожай льону буде хорошим;

червоний захід сонця - наступний день буде морозним;

нічне небо без зірок - до відлиги.

Іменини 17 грудня

Іменини у Дмитра, Анастасії, Кіри, Миколи, Олександра та Уляни.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева