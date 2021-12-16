У Новій Каховці спалили авто депутата

У Новій Каховці невідомі підпалили автомобіль депутата міської ради Ірени Лепень від Європейської солідарності. Ніхто не постраждав, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні, близько 16:55, до Єдиного центру 102 поліції Херсона зателефонувала 49-річна мешканка міста Нова Каховка. Жінка розповіла, що невідомі зловмисники підпалили автомобіль Mercedes, який стояв на подвір'ї будинку. Пожежу локалізували працівники територіального підрозділу ДСНС, постраждалих немає" , - ﻿інформує управління Нацполіції у Херсонській області.

Попередня правова кваліфікація за статтею про умисне знищення чи пошкодження майна посадової особи або громадянина, який виконує громадський обов'язок (ч.2 ст.352 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Зі свого боку Ірена Лепень написала у Facebook, що підпал її особистого авто – це пряма загроза.

"Так, моя принципова позиція не подобається тим, хто звик жити за схемами. Хто замовник? Міський голова? Заступник міського голови, який чомусь звільнився з посади без пояснень раді? Ті, хто стоять за ними і бояться залишитися посад та привілеїв? Цей список зовсім обмежений, адже воюють зі мною тільки вони. Хтось відкрито, хтось дає таємні команди" , – написала депутат.

За її словами, вона надає свідчення поліції.