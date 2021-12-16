Вітренко допускає проблеми з газом цієї зими

Голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко не виключає, що через сильні морози, які синоптики прогнозують у лютому, можуть виникнути проблеми з газом в опалювальний сезон. Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу", повідомляє Корреспондент.

"Якщо у лютому в Україні буде два тижні морозів до 15 градусів, то справді будуть проблеми. Але вони були б і три роки тому, і десять років тому" , - сказав Вітренко.

Він також зазначив, що від температури у зимовий період залежать усі світові енергосистеми. Голова правління НАК Нафтогаз України додав, що зараз у сховищах в Україні запаси газу більші ніж зазвичай.