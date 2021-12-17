У Харкові правоохоронці затримали "мінера" вокзалу

У Харкові на проспекті Науки поліція затримала раніше засудженого жителя Миколаївської області за підозрою у свідомо неправдивій інформації про замінування залізничного вокзалу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Громадянина затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України... Мотиви його вчинку встановлюються" , - передає відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Повідомлення про те, що на території залізничного вокзалу в Харкові закладено вибухівку надійшло на спецлінію 102 у п'ятницю близько 13:00. У ході перевірки приміщення вокзалу та привокзальної території вибухонебезпечних предметів та речовин виявлено не було.

У ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили, що помилковий виклик здійснив 35-річний житель Миколаївської області, раніше засуджений за аналогічні злочини, а також майнові злочини та завдання тілесних ушкоджень.

Затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.