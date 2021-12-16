Україна вимагає чіткої відповіді від ЄС та НАТО - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що інтеграція України до Європейського Союзу та НАТО "не може бути нескінченним процесом", повідомляє Корреспондент.

"Ми давно дотримуємося позиції про те, що інтеграція і в Європейський Союз, і в НАТО не може бути нескінченним процесом. Тому, незважаючи на всі досягнення на обох напрямках - це був дуже успішний рік і для європейської інтеграції, і для євроатлантичної, - ми хочемо мати чіткість" , - заявив Кулеба в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Міністр нагадав, що у 2022 році у Мадриді пройде важливий саміт НАТО, де визначатиметься курс подальшого розвитку Альянсу.