У НАТО зробили заяву у зв'язку з нарощуванням військ РФ
Північноатлантична рада НАТО у зв'язку з нарощуванням російської військової могутності на кордоні з Україною виступила із заявою, закликавши Росію припинити ескалацію, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Текст заяви поширений пізно увечері у четвер штаб-квартирою альянсу.
"Ми серйозно стурбовані суттєвим, неспровокованим і невиправданим нарощуванням російської військової могутності на кордонах України в останні місяці і відкидаємо неправдиві заяви Росії щодо провокації з боку України та НАТО. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобовязань щодо прозорості військової діяльності", - сказано у заяві.
Північноатлантична рада констатувала, що "серйозно оцінює наслідки нинішньої ситуації для безпеки Альянсу".
"Ми завжди рішуче реагуватимемо на будь-яке погіршення умов нашої безпеки, у тому числі, якщо це необхідно зміцнювати нашу позицію колективної оборони. НАТО вживе всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та захисту всіх союзників по НАТО. Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки і дорого обійдеться. НАТО продовжить тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС", - заявили в НАТО.
Крім того, Північноатлантична рада знову підтвердила свою підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів та закликала Росію вивести свої війська з України відповідно до її міжнародних зобов'язань та зобов'язань.
"Ми підтримуємо право всіх країн самостійно визначати своє майбутнє та зовнішню політику без втручання ззовні. Відносини НАТО з Україною - це питання лише України та 30 союзників щодо НАТО. Ми категорично відкидаємо будь-які спроби розділити безпеку союзників", - заявили в альянсі.
Водночас союзники підтвердили, що "готові до конструктивного діалогу з Росією".
"Ми підтверджуємо наше давнє запрошення до Росії на засідання Ради Росія-НАТО у найближчому майбутньому. Нам відомі нещодавні пропозиції Росії з європейської безпеки. Ми ясно розуміємо, що будь-який діалог з Росією має вестися на основі взаємності, враховувати стурбованість НАТО щодо дій Росії, ґрунтуватися на основних принципах та основоположних документах європейської безпеки та проходити в консультації з європейськими партнерами НАТО. Якщо Росія зробить конкретні кроки щодо зниження напруженості, ми готові працювати над зміцненням заходів довіри. ОБСЄ також є актуальною платформою", - сказано у заяві.