У НАТО зробили заяву у зв'язку з нарощуванням військ РФ

Північноатлантична рада НАТО у зв'язку з нарощуванням російської військової могутності на кордоні з Україною виступила із заявою, закликавши Росію припинити ескалацію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Текст заяви поширений пізно увечері у четвер штаб-квартирою альянсу.

"Ми серйозно стурбовані суттєвим, неспровокованим і невиправданим нарощуванням російської військової могутності на кордонах України в останні місяці і відкидаємо неправдиві заяви Росії щодо провокації з боку України та НАТО. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобовязань щодо прозорості військової діяльності" , - сказано у заяві.

Північноатлантична рада констатувала, що "серйозно оцінює наслідки нинішньої ситуації для безпеки Альянсу".

"Ми завжди рішуче реагуватимемо на будь-яке погіршення умов нашої безпеки, у тому числі, якщо це необхідно зміцнювати нашу позицію колективної оборони. НАТО вживе всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та захисту всіх союзників по НАТО. Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки і дорого обійдеться. НАТО продовжить тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС" , - заявили в НАТО.

Крім того, Північноатлантична рада знову підтвердила свою підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів та закликала Росію вивести свої війська з України відповідно до її міжнародних зобов'язань та зобов'язань.

"Ми підтримуємо право всіх країн самостійно визначати своє майбутнє та зовнішню політику без втручання ззовні. Відносини НАТО з Україною - це питання лише України та 30 союзників щодо НАТО. Ми категорично відкидаємо будь-які спроби розділити безпеку союзників" , - заявили в альянсі.

Водночас союзники підтвердили, що "готові до конструктивного діалогу з Росією".