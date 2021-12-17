Банда на Гаїті звільнила решту місіонерів

Місіонери, викрадені бандою "400 мавозо" на Гаїті 16 жовтня, звільнені, повідомляє Українська правда.

За інформацією CNN з посиланням на джерело в силах безпеки Гаїті та міністра юстиції Гаїті Берто Дорсе, у четвер вранці було звільнено 12 заручників, що залишилися. Джерело в силах безпеки Гаїті повідомило, що їх було звільнено в районі Морн Кабрі.

Згідно з джерелом, місіонерів знайшли місцеві жителі, які висадили їх у місцевому відділенні поліції, недалеко від території, яку контролює банда. Джерело додало, що звільнена група проходить медичний огляд і виглядає "худою".

Згідно з джерелом, "400 мавозо" заплатили викуп – раніше банда вимагала по мільйону доларів за кожного заручника. Офіційний представник США також повідомив, що викуп було сплачено, але не урядом США. Хоча точна сума не відома, джерело повідомило, що вона набагато менша від початкового запиту в мільйон доларів.