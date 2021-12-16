Єврорада закликала РФ до деескалації та дипзусиллям щодо "Нормандії"

Лідери ЄС, які зустрілись у Брюсселі у форматі засідання Європейської ради, закликали Росію до деескалації та наголосили на важливості Нормандського формату для виконання Мінських домовленостей, повідомляє Укрiнформ.

Як повідомляє Укрінформу, витяг із постанови саміту, яка стосується України, опубліковано на Твіттер-сторінці речника президента Європейської ради Баренда Лейтса.

Як випливає з оприлюдненої інформації, ситуації в Україні присвячені два пункти підсумкового документа засідання Європейської ради.

At #EUCO conclusions on external relations - Belarus and Ukraine - have been approved. pic.twitter.com/bmdpsCcBrV — Barend Leyts (@BarendLeyts) December 16, 2021

«23. Європейська рада підкреслила термінову необхідність для Росії провести деескалацію напруженості, що була спричинена нарощуванням військ на кордоні з Україною та агресивною риторикою. Європейська рада підтверджує цілковиту підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масштабні наслідки та високу ціну, включаючи обмежувальні заходи, що координуватимуться з партнерами

24. Європейська рада вітає дипломатичні зусилля та підтримує Нормандський формат у досягненні повної імплементації Мінських домовленостей».