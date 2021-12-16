У "СП-2" немає ні комерційного, ні морального виправдання - Кулеба
Газогін Nord Stream 2 є політичним проєктом, який вигідний Росії, але суперечить базовому принципу енергетики ЄС - диверсифікації, повідомляє Укрiнформ.
Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю американському телеканалу CNBC.
«Nord Stream 2 не має жодного комерційного чи морального виправдання. Це політичний проєкт, який вигідний Росії, але суперечить базовому принципу енергетики ЄС - диверсифікації», - заявив міністр.
На його переконання, Росія вже використовує газ як зброю, і європейці мають змогу в цьому переконатися, сплачуючи за нього значно вищу ціну.
Глава МЗС нагадав, що Путін від самого початку цієї штучної енергетичної кризи шантажував Євросоюз, натякаючи, що саме сертифікація Nord Stream 2 дозволить повернути ціни на газ до попереднього рівня.
Водночас Кулеба зауважив, що його перша телефонна розмова з новою очільницею МЗС ФРН Анналеною Бербок справила обнадійливе враження.
«Ми з німецькою колегою погодилися, що до цього проєкту мають бути застосовані як літера, так і дух Третього енергопакета ЄС», - резюмував міністр.