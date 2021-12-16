У "СП-2" немає ні комерційного, ні морального виправдання - Кулеба

Газогін Nord Stream 2 є політичним проєктом, який вигідний Росії, але суперечить базовому принципу енергетики ЄС - диверсифікації, повідомляє Укрiнформ.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю американському телеканалу CNBC.

«Nord Stream 2 не має жодного комерційного чи морального виправдання. Це політичний проєкт, який вигідний Росії, але суперечить базовому принципу енергетики ЄС - диверсифікації» , - заявив міністр.

На його переконання, Росія вже використовує газ як зброю, і європейці мають змогу в цьому переконатися, сплачуючи за нього значно вищу ціну.

Глава МЗС нагадав, що Путін від самого початку цієї штучної енергетичної кризи шантажував Євросоюз, натякаючи, що саме сертифікація Nord Stream 2 дозволить повернути ціни на газ до попереднього рівня.

Водночас Кулеба зауважив, що його перша телефонна розмова з новою очільницею МЗС ФРН Анналеною Бербок справила обнадійливе враження.