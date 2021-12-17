Помічник держсекретаря США поінформувала НАТО про результати поїздок до Києва та Москви

Помічник держсекретаря США Карен Донфрід поінформувала представників НАТО про результати її зустрічі у Києві та Москві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Карен Донфрід у Брюсселі провела зустрічі з с﻿оюзниками по НАТО і проінформувала їх про її зустрічі в Києві та Москві, які відбулися у неї цього тижня" , - сказала на брифінгу представник Білого дому Карін Жан-П'єр.