Помічник держсекретаря США поінформувала НАТО про результати поїздок до Києва та Москви

Помічник держсекретаря США поінформувала НАТО про результати поїздок до Києва та Москви

Помічник держсекретаря США Карен Донфрід поінформувала представників НАТО про результати її зустрічі у Києві та Москві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Карен Донфрід у Брюсселі провела зустрічі з с﻿оюзниками по НАТО і проінформувала їх про її зустрічі в Києві та Москві, які відбулися у неї цього тижня", - сказала на брифінгу представник Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Ми постійно консультуємося з нашими європейськими партнерами та союзниками щодо найкращих шляхів розвитку переговорів з безпеки, про які нещодавно домовилися президенти Байден та Путін", - зазначила вона.

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