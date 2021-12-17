Помічник держсекретаря США поінформувала НАТО про результати поїздок до Києва та Москви
Помічник держсекретаря США Карен Донфрід поінформувала представників НАТО про результати її зустрічі у Києві та Москві, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Карен Донфрід у Брюсселі провела зустрічі з союзниками по НАТО і проінформувала їх про її зустрічі в Києві та Москві, які відбулися у неї цього тижня", - сказала на брифінгу представник Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Ми постійно консультуємося з нашими європейськими партнерами та союзниками щодо найкращих шляхів розвитку переговорів з безпеки, про які нещодавно домовилися президенти Байден та Путін", - зазначила вона.