МВС наступного року отримає 50 французьких гелікоптерів

Міністерство внутрішніх справ має амбітні плани щодо оснащення своїх підрозділів авіаційною технікою, повідомляє Укрінформ.

«На наступний рік маємо дуже амбітні плани на якісне оснащення технікою та статус найбільшого у Європі парку авіатехніки. Так, ми отримаємо 50 сучасних гелікоптерів французького виробництва Airbus Helicopters» , - написав у Фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Крім того, за його словами, буде побудовано Ситуаційний центр моніторингу, який аналізуватиме супутникові термознімки та допоможе ліквідувати природні пожежі на ранній стадії.

Уся ця техніка забезпечуватиме реалізацію двох надважливих проєктів – «Єдиний аеромедичний простір» та «Європейський хаб пожежної безпеки», зазначив Монастирський.

Як пояснив міністр, «Єдиний аеромедичний простір» дасть змогу покрити Україну пунктами базування гелікоптерів для повітряної евакуації та транспортування донорських біоматеріалів. А «Європейський хаб пожежної безпеки» допоможе попередити до 90% лісових пожеж завдяки використанню протипожежних літаків виробництва ДП «Антонов».