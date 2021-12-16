В Україні утилізують понад 30 тисяч доз COVID-вакцин
На Харківщині мають намір утилізувати майже 30,5 тис. доз вакцин від COVID-19. Причина - термін придатності, що минув, повідомляє Корреспондент.
Згідно з інформацією обласний Департамент масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської облдержадміністрації, на цей час на аптечному складі знаходяться наступні вакцини "для подальшого організованого збору по Україні 13.12.2021-16.12.2021 та утилізації": 2,5 тис. доз AstraZeneca, термін придатності яких закінчився 30 жовтня 2021, майже 20 тисяч доз AstraZeneca, термін придатності яких закінчився 31 жовтня 2021 року, 8 тис. доз Moderna з терміном придатності до 8 грудня 2021 року.
За даними обладміністрації, зараз у Харківській області немає надлишку вакцин, які не встигають використати.
"Станом на 14.12.2021 усі вакцини, термін яких спливає до кінця грудня 2021 року, використані", - йдеться у відповіді на запит.