В Україну прибув член нового уряду Німеччини
Член нового уряду Німеччина Тобіас Лінднер прибув в Україну. З ним обговорять агресію Російської Федерації стосовно нашої країни, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.
Про це повідомив посол України в Німеччині Андрія Мельника. За словами Мельника, Лінднер, який представляє зелених Німеччини, прибув в Україну вперше.
"Очікуємо від Німеччини практичну допомогу - в т.ч. військову - для запобігання новій агресії Росії та звільнення окупованих Криму і Донбасу", - зазначив посол.