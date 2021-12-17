В Україну прибув член нового уряду Німеччини

Член нового уряду Німеччина Тобіас Лінднер прибув в Україну. З ним обговорять агресію Російської Федерації стосовно нашої країни, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрія Мельника. За словами Мельника, Лінднер, який представляє зелених Німеччини, прибув в Україну вперше.