Макрон сподівається на просування нормандського формату у найближчі тижні
Президент Франції Емманюель Макрон висловив надію на прогрес у роботі нормандського формату найближчими тижнями, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми хотіли б просунутися в цій роботі найближчими тижнями", - сказав він на пресконференції за підсумками саміту лідерів країн ЄС.
Макрон наголосив на важливості діалогу з РФ на тему України.
"Нам потрібно знайти шлях, який веде до дискусій та до політичного рішення (кризи на сході України – ред.)" , - додав він.