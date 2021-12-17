Тисячі жителів Молдови прищепилися простроченою COVID-вакциною

Рахункова палата Молдови провела аудит, згідно з яким було виявлено низку порушень під час процесу вакцинації населення від коронавірусу COVID-19, повідомляє Новое время.

За інформацією місцевого видання, понад 7000 людей зробили щеплення простроченою вакциною. Влада припускає, що мова може йти про фальсифікацію сертифікатів про вакцинацію. Загалом у Молдові було зафіксовано понад 11 тисяч випадків утилізації простроченої вакцини.

Також, відповідно до аудиту, 2579 осіб вакцинувалися позачергово у момент, коли пріоритет у щеплювальній компанії було надано медикам та людям із груп ризику.

У рахунковій палаті зазначили, що всього існують підозри про підробку понад 71 тисячі сертифікатів про вакцинацію.