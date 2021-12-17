У США рекомендували щеплюватися Pfizer та Moderna замість J&J

Радники Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендували вакцинуватися Pfizer/BioNTech або Moderna, а не Johnson&Johnson – через ризик рідкісних випадків згортання крові, повідомляє Українська правда.

Згідно з матеріалами The Guardian, Консультативний комітет CDC з імунізації одноголосно проголосував за ухвалення цієї рекомендації.

Раніше повідомлялося про випадки утворення тромбів, що супроводжуються низьким рівнем тромбоцитів, у реципієнтів J&J. Найвищий рівень звітності був серед жінок віком до 50 років.

CDC заявив, що частота таких інцидентів вища, ніж передбачалося раніше, як серед жінок, так і серед чоловіків, і щонайменше дев'ятеро людей загинули внаслідок таких інцидентів зі згортанням крові в США.

Члени CDC також повідомили, що вакцина J&J менш ефективна у запобіганні коронавірусу, ніж дві інші вакцини, дозволені для використання в США. Водночас провідний спеціаліст з вакцин J&J Пенні Хітон сказала, що вакцина викликає сильну і тривалу імунну відповідь всього за один укол. За її словами, "в умовах, коли багато людей не повертаються для другої дози або ревакцинації, надійність одноразової вакцини Johnson & Johnson як основна схема може мати вирішальне значення для порятунку життів".

З понад 200 млн повністю вакцинованих американців близько 16 млн щепилися J&J.