Євросоюз продовжив санкції проти Росії

Лідери 27 країн ЄС на саміті у Брюсселі одноголосно вирішили продовжити на пів року економічні секторальні санкції проти Росії, повідомляє ТАСС.

Про це заявив у ніч на п'ятницю на пресконференції за підсумками саміту голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Лідери 27 країн ЄС одноголосно ухвалили рішення продовжити економічні санкції проти Росії. Ми закликаємо Росію виконати свою частину угоди та виконати мінські угоди" , - сказав Мішель.

Він також оголосив, що у разі агресії проти України на Росію чекають "масштабні наслідки і висока ціна цієї агресії". Ні він, ні раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн не змогли дати конкретної відповіді на питання, що саме збирається зробити Євросоюз.