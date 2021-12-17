Папа Римський відзначає ювілей: головні вчинки понтифіка

Папа Римський Франциск 17 грудня відзначає ювілей – 85 років. Понтифік вже 8 років очолює католицьку церкву у Ватикані, повідомляє Обозреватель.

Святіший Отець народився в Аргентині в родині італійських біженців. Франциск відомий завдяки миротворчим місіям та лояльному ставленню до ЛГБТ-спільноти. Крім цього, він всіляко допомагає Україні.

Папа Римський і Україна

Папа Римський молиться за Україну. Джерело: Instagram/franciscus

Папа Римський у 2021 році закликав до діалогу світових лідерів напередодні католицького Різдва. У своєму зверненні на площі він попросив припинити напругу на кордонах України через збільшення кількості російських військ. Папа Франциск готовий виступити посередником на зустрічі президента України Володимира Путіна і очільника нашої держави Володимира Зеленського.

Папа Римський зустрічався з Зеленським. Джерело: Офіс Президента України

У лютому 2020 року Володимир Зеленський приїхав з візитом до папи Римського у Ватикан. Голови держав обговорювали шляхи до миру в Україні. Зеленський просив допомогти звільнити українців, полонених на Донбасі, в Криму і в Росії. Франциск назвав його "президентом миру".

Папа Римський пожертвував 5 мільйонів євро українцям. Джерело: unn.com.ua

У березні 2016 року українським переселенцям з Донбасу Святіший Отець надав допомогу в розмірі 5 мільйонів євро. За ініціативою Папи Франциска також пройшов збір коштів для громадян України, що постраждали внаслідок конфлікту на сході країни, незалежно від релігійної приналежності та політичних переконань.

Папа Франциск та ЛГБТ-спільнота

Папа Франциск захищає представників ЛГБТ-спільноти. Джерело: film.ru

Папа Франциск підтримує громадянські одностатеві шлюби, йдеться в документальній кінострічці "Франциск". Понтифік заявив, що гомосексуали мають право бути в родині. А також додав, що ніхто не повинен бути приниженим.

Папа Римський підтримав гея. Джерело: Instagram/franciscus

Папа Римський закликав гея любити себе. Він сказав, що Бог його любить і створив таким, писало CNN. Чоловік на ім'я Хуан Карлос Круз в дитинстві постраждав від сексуальних домагань священника. Він приїхав до понтифіка, щоб розповісти свою історію. Після цього Хуан дав кілька інтерв'ю і процитував Франциска: "Папа Римський любить тебе таким, як ти є, і ти повинен любити себе та не переживати через те, що кажуть люди".

Папа Римський закликав не принижувати геїв. Джерело: Instagram/franciscus

Святіший отець закликав поблажливо ставитися до католиків, які є представниками ЛГБТ-спільноти. Франциск просить не принижувати їх і не робити вигнанцями у суспільстві. В Конгрегації доктрини віри у 2003 році сказано, що законодавство дає мовчазну згоду на гомосексуальну поведінку.

Папа Римський і жінки

Папа Римський захищає монахинь від насильства. Джерело: Instagram/franciscus

Журнал Women Church World опублікував факти сексуального насильства над черницями. Розповісти усю правду їх спонукав рух #MeToo. Жінки вагітніли від ґвалтівників та здійснювали численні аборти в монастирях.

Папа Римський бореться з насильством у католиській церкві. Джерело: Instagram/franciscus

Папа Римський Франциск вперше в історії визнав випадки насильства з боку священиків щодо черниць.

"Мій попередник Папа римський Бенедикт знайшов в собі мужність та закрив один з жіночих монастирів. Священики там тримали монахинь в сексуальному рабстві" , — заявив Франциск.

Понтифік погодився з обвинуваченнями й зазначив, що церква намагається вирішити цю проблему.