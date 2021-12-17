Країни G7 зробили заяву про штам "Омікрон"

Країни G7 зробили заяву про новий штам коронавірусу "Омікрон". Вони назвали його "найбільшою загрозою для поточної глобальної системи охорони здоров'я".﻿ Про це, з посиланням на заяву міністрів охорони здоров'я G7, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Ініціатором заяви виступила Великобританія, яка і організувала зустріч міністрів охорони здоров'я "Великої сімки".

У заяві йдеться, що особливу увагу міністри приділили тривожним подіям, пов'язаним з коронавірусом "Омікрон".

"Міністри, глибоко стурбовані зростанням кількості випадків захворювання, погодилися з тим, що ці події слід розглядати як найсерйознішу загрозу для здоров'я населення в усьому світі. Як ніколи важливо тісно співпрацювати, відстежувати і обмінюватися даними. Це буде ключем до вирішення ситуації, що швидко розвивається" , - йдеться в заяві.

Міністри зосередили увагу на глобальному доступі до діагностики, вакцин та терапевтичних засобів у спробі протидіяти поширенню штаму.