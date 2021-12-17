Країни G7 зробили заяву про штам "Омікрон"

Країни G7 зробили заяву про штам "Омікрон"

Країни G7 зробили заяву про новий штам коронавірусу "Омікрон". Вони назвали його "найбільшою загрозою для поточної глобальної системи охорони здоров'я".﻿ Про це, з посиланням на заяву міністрів охорони здоров'я G7, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Ініціатором заяви виступила Великобританія, яка і організувала зустріч міністрів охорони здоров'я "Великої сімки".

У заяві йдеться, що особливу увагу міністри приділили тривожним подіям, пов'язаним з коронавірусом "Омікрон".

"Міністри, глибоко стурбовані зростанням кількості випадків захворювання, погодилися з тим, що ці події слід розглядати як найсерйознішу загрозу для здоров'я населення в усьому світі. Як ніколи важливо тісно співпрацювати, відстежувати і обмінюватися даними. Це буде ключем до вирішення ситуації, що швидко розвивається", - йдеться в заяві.

Міністри зосередили увагу на глобальному доступі до діагностики, вакцин та терапевтичних засобів у спробі протидіяти поширенню штаму.

"Вони також погодилися зі зростаючою важливістю кампаній ревакцинації та регулярного тестування поряд з продовженням немедикаментозних заходів. Міністри підтвердили свою постійну підтримку COVAX, свою прихильність глобальним зусиллям з розгортання вакцин і підтримку прискореної розробки вакцин, терапевтичних засобів і засобів діагностики в умовах пандемій", - йдеться в заяві.

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