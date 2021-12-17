Ляшко повідомив про готовність України до бустерної вакцинації

Україна готова до проведення бустерної вакцинації та вже законтрактувала мільйони доз вакцини. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в етері політичного ток-шоу "Право на владу", повідомляє Корреспондент.

Глава МОЗ нагадав, що бустерна доза вакцини "захищає конкретну людину додатково".

"Саме тому з понеділка, 13 грудня, було дозволено додаткову дозу для "імуноскомпроментованих людей", тобто людей зі зниженим імунітетом" , - сказав Ляшко.

"Ми законтрактували вакцину Pfizer на наступний рік 25 млн доз, на 2023 рік - ще 25 млн доз" , - розповів міністр.

Водночас він зазначив, що проведення бустерної вакцинації в Україні залишається неактуальним, оскільки "ще багато хто не пройшов основний курс вакцинації".

“Ми хочемо захистити всіх людей – хоча б 70%. Сьогодні у нас вакцинованих дорослих людей віком від 18 років - 40%. Наша мета – 70%” , - сказав міністр.

Проте він запевнив, що бустерна доза для всіх українців обов’язково буде.