Ляшко повідомив про готовність України до бустерної вакцинації

Ляшко повідомив про готовність України до бустерної вакцинації

Україна готова до проведення бустерної вакцинації та вже законтрактувала мільйони доз вакцини. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в етері політичного ток-шоу "Право на владу", повідомляє Корреспондент.

Глава МОЗ нагадав, що бустерна доза вакцини "захищає конкретну людину додатково". 

"Саме тому з понеділка, 13 грудня, було дозволено додаткову дозу для "імуноскомпроментованих людей", тобто людей зі зниженим імунітетом", - сказав Ляшко. 
"Ми законтрактували вакцину Pfizer на наступний рік 25 млн доз, на 2023 рік - ще 25 млн доз", - розповів міністр. 

Водночас він зазначив, що проведення бустерної вакцинації в Україні залишається неактуальним, оскільки "ще багато хто не пройшов основний курс вакцинації". 

“Ми хочемо захистити всіх людей – хоча б 70%. Сьогодні у нас вакцинованих дорослих людей віком від 18 років - 40%. Наша мета – 70%”, - сказав міністр. 

Проте він запевнив, що бустерна доза для всіх українців обов’язково буде.

Новини

analytics