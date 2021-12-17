Перемогти коронавірус вакцинами не вдається - ООН

Здобути перемогу над коронавірусом лише за допомогою вакцинації не вдасться. Про це на пресконференції у відеоформаті за підсумками року висловився генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє Корреспондент.

"COVID-19 нікуди не подівся і нікуди не йде. Зараз вже стає очевидним, що одними лише вакцинами пандемію не викорінити" , - зазначив він.

Водночас він підкреслив, що вакцинація запобігає госпіталізації та летальному результату для більшості щеплених, а також уповільнює поширення вірусу.

"Проте захворюваність чомусь не спадає" , - наголосив Генсек.

За словами Гутерріша, поширення інфекції у світі, що продовжується, викликане нерівністю в розподілі вакцин, небажанням людей щеплюватися, а також "самозаспокоєнням".

Він же закликав усі країни більш активно вакцинувати своїх громадян і до кінця року охопити щепленнями від коронавірусу 40% населення планети. Також він закликав до середини наступного року вийти на цифру – 70% щеплених.