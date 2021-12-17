У Японії під час пожежі загинули 27 людей

У торговому районі японського міста Осака виникла сильна пожежа у багатоповерховій будівлі. В результаті щонайменше 27 людей загинули, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Згідно з інформацією японських ЗМІ, близько 10:20 ранку (за місцевим часом) пожежна служба отримала повідомлення про загоряння на четвертому поверсі будівлі, розташованої недалеко від залізничного вокзалу Осака. Приблизно до 10: 45 після загоряння на площі близько 20 квадратних метрів пожежа була загашена.

За словами пожежників, 27 людей загинули в результаті пожежі. Поліція підозрює підпал будівлі. Свідки події повідомляють, що вогонь заблокував людей у будівлі. Для рятувальної операції знадобилося багато пожежних машин і машин швидкої допомоги.

"Коли я визирнув, я побачив помаранчеве полум'я у вікні четвертого поверху будівлі. Жінка махала рукою з вікна шостого поверху і просила про допомогу" , - розповів виданню свідок пожежі.