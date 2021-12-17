Поліція вивчить дані телефону Алека Болдуїна

Суд в окрузі Санта-Фе американського штату Нью-Мексико видав поліції ордер на вивчення інформації з телефону актора Алека Болдуїна, повідомляє Корреспондент.

Як пише Variety, у такий спосіб правоохоронці розраховують "знайти докази", які можуть допомогти розслідуванню.

"Спочатку вони просили актора та його адвоката надати особистий телефон актора добровільно, але ті зажадали ордеру" , - інформує видання.

У результаті суд дозволив поліції вивчити фото, відео, повідомлення, електронну пошту, облікові записи в соціальних мережах, контакти, історії пошуку, а також віддалені дані та файли.