Ми готові діяти, якщо РФ нападе на Україну - голова ЄК

Євросоюз продовжує закликати Росію до деескалації на кордонах України та готовий застосувати масштабні скоординовані санкції в разі подальшої агресії.﻿ Про це на пресконференції за підсумками саміту ЄС, що відбулася у Брюсселі в ніч на 17 грудня, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрiнформ.

«Наше занепокоєння скупченням російських військ на східних кордонах України добре відоме. Наша позиція є дуже чіткою: ми продовжуємо закликати Росію до деескалації напруженості та утримуватися від будь-якої подальшої агресії. Тож не має бути жодних сумнівів - якщо Росія рушить проти України, Європейський Союз буде здатний задіяти санкції, які можуть мати істотну ціну. Ми провели всю роботу у цьому сенсі» , - поінформувала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Європа хотіла б мати добрі відносини з Росією, але це дуже великою мірою залежить від вибору Москви.

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що за дорученням, яке Європейська рада дала у червні, Єврокомісія передбачила різні варіанти реагування на ймовірну ескалацію.