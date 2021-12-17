Ми готові діяти, якщо РФ нападе на Україну - голова ЄК
Євросоюз продовжує закликати Росію до деескалації на кордонах України та готовий застосувати масштабні скоординовані санкції в разі подальшої агресії. Про це на пресконференції за підсумками саміту ЄС, що відбулася у Брюсселі в ніч на 17 грудня, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрiнформ.
«Наше занепокоєння скупченням російських військ на східних кордонах України добре відоме. Наша позиція є дуже чіткою: ми продовжуємо закликати Росію до деескалації напруженості та утримуватися від будь-якої подальшої агресії. Тож не має бути жодних сумнівів - якщо Росія рушить проти України, Європейський Союз буде здатний задіяти санкції, які можуть мати істотну ціну. Ми провели всю роботу у цьому сенсі», - поінформувала фон дер Ляєн.
Вона наголосила, що Європа хотіла б мати добрі відносини з Росією, але це дуже великою мірою залежить від вибору Москви.
Урсула фон дер Ляєн нагадала, що за дорученням, яке Європейська рада дала у червні, Єврокомісія передбачила різні варіанти реагування на ймовірну ескалацію.
«Оскільки ситуація набула розвитку вже цього місяця, було необхідним координувати зусилля з партнерами, зокрема, з нашими американськими друзями. Цей процес триває, він відбувається просто зараз... Це дуже важливо, і це дуже чітке послання. Ми хочемо добрих відносин з Москвою, але це залежить від них – провести деескалацію та зробити свій вибір. У випадку подальшої агресії - ми готові», - наголосила президент Єврокомісії.