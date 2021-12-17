Курс валют НБУ на 17 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 17 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 16 грудня залишається стабільним на рівні 27.19 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 16 грудня 2021 року.

Євро подорожчав на 23 коп. до 30.84 за 1 євро.

Курс рубля виріс рівня 3.70 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 36.36 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 13 коп. до 29.53 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 4 коп. до 6.66 за 1 польський злотий.