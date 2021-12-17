Курс валют НБУ на 17 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 17 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 16 грудня залишається стабільним на рівні 27.19 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 16 грудня 2021 року.
Євро подорожчав на 23 коп. до 30.84 за 1 євро.
Курс рубля виріс рівня 3.70 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів досяг рівня 36.36 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 13 коп. до 29.53 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 4 коп. до 6.66 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.192 900
|EUR
|Євро
|30.843 500
|RUB
|Рубль
|0.370 050
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.358 300
|CHF
|Швейцарський франк
|29.525 400
|PLN
|Польський злотий
|6,661 000