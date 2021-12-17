Радник Байдена обговорив з "Бухарестською дев’яткою" Україну

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван провів телефонні переговори з представниками країн «Бухарестської дев’ятки» стосовно військової ескалації з боку Росії.﻿ Про це заявила на пресбрифінгу у Вашингтоні заступниця речника Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Укрiнформ.

«Сьогодні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван мав телефонну розмову зі своїми колегами, які представляли країни B9 («Бухарестську дев’ятку» - ред.)» , - поінформувала Жан-П’єр.

За її словами, американська сторона проводить тісні консультації з європейськими союзниками й партнерами.

«Наша увага продовжує зосереджуватися на досягненні дипломатичного прогресу та деескалації. Це найважливіші речі в цьому процесі» , - розповіла представниця адміністрації Байдена.

Вона наголосила, що США вважають можливим прогрес у припиненні конфлікту на сході України шляхом імплементації Мінських домовленостей і підтримки Нормандського формату.