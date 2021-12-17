СБУ ліквідувала канал незаконної легалізації мігрантів у ЄС

Служба безпеки України знешкодила міжнародне угруповання, яке займалось незаконною легалізацією іноземців у Євросоюзі, повідомляє Укрінформ.

За даними СБУ у ході слідчо-оперативних дій на Київщині викрито організаторів групи та ліквідовано підпільну друкарню, де виготовляли фальшиві документи для перебування в ЄС. Зловмисники підробляли європейські посвідки на постійне проживання, водійські посвідчення та ID-картки. Зв’язок із замовниками фіктивних документів підтримували через підпільний кол-центр.

Готові підробки збували нелегалам із країн Близького Сходу, а також з Афганістану, Сомалі та інших країн з підвищеною терористичною загрозою.

«За попередніми даними, масштаб незаконних оборудок становив понад 40 млн у гривневому еквіваленті. При цьому «клієнтами» зловмисників стали щонайменше тисяча іноземців», - ідеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо повідомлення організаторам угруповання про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності інших причетних осіб.