Під санкції США потрапили низка компаній з Китаю
Міністерство фінансів США запровадило санкцій проти восьми компаній з Китаю, в тому числі виробника популярних безпілотників DJI, повідомляє Укрінформ.
«Офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) ввів санкції проти восьми китайських технологічних компаній», - йдеться в офіційному повідомленні мінфіну США.
За інформацією американського міністерства, ці компанії «активно сприяють біометричному спостереженню, а також відстеженню етнічних та релігійних меншин у Китаї, зокрема мусульманської уйгурської меншини в Сіньцзяні».
До переліку, зокрема, потрапила компанія SZ DJI Technology Co, яка займається виробництвом дронів для цивільного використання.
«Сьогоднішні дії показують, як у Китаї приватні фірми в секторах оборони та технологій спостереження активно співпрацюють з урядом задля придушення етнічних і релігійних меншин», – заявив у цьому зв’язку заступник міністра фінансів США з питань тероризму і фінансової розвідки Браян Нельсон.