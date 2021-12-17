Під санкції США потрапили низка компаній з Китаю

Міністерство фінансів США запровадило санкцій проти восьми компаній з Китаю, в тому числі виробника популярних безпілотників DJI, повідомляє Укрінформ.

«Офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) ввів санкції проти восьми китайських технологічних компаній» , - йдеться в офіційному повідомленні мінфіну США.

За інформацією американського міністерства, ці компанії «активно сприяють біометричному спостереженню, а також відстеженню етнічних та релігійних меншин у Китаї, зокрема мусульманської уйгурської меншини в Сіньцзяні».

До переліку, зокрема, потрапила компанія SZ DJI Technology Co, яка займається виробництвом дронів для цивільного використання.