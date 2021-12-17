Кулеба назвав умову для виконання Україною Мінських угод

Україна готова виконати Мінські угоди щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, але Росії варто розпочати хоча б із домовленостей щодо безпеки, досягнутих на Паризькому саміті у 2019 році, повідомляє Ділова столиця.

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу "1+1".

"Ми не відмовляємось від Мінських угод. Ми готові рухатися шляхом виконання цих пунктів, але все починається з безпеки. І Росія має почати з того зараз, щоб виконати хоча б домовленості Паризького саміту у 2019 році" , – сказав Кулеба.

За його словами, контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) з української сторони відкрито, а з протилежного – закрито.

Політик нагадав, що "обмін заручниками заморожено, відновлення припинення вогню не відбувається".