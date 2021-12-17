Кулеба назвав умову для виконання Україною Мінських угод
Україна готова виконати Мінські угоди щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, але Росії варто розпочати хоча б із домовленостей щодо безпеки, досягнутих на Паризькому саміті у 2019 році, повідомляє Ділова столиця.
Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу "1+1".
"Ми не відмовляємось від Мінських угод. Ми готові рухатися шляхом виконання цих пунктів, але все починається з безпеки. І Росія має почати з того зараз, щоб виконати хоча б домовленості Паризького саміту у 2019 році", – сказав Кулеба.
За його словами, контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) з української сторони відкрито, а з протилежного – закрито.
Політик нагадав, що "обмін заручниками заморожено, відновлення припинення вогню не відбувається".
"Україна все це зробила і готова рухатися вперед. Росія має почати хоча б з малого – з безпеки", – наголосив Кулеба.