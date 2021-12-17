Нафта подешевшала після зростання цін напередодні

Ціни на нафту знижуються під час торгів у п'ятницю після впевненого підйому за підсумками попередніх торгів, повідомляє Интерфакс.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:09 за київським часом становила $74,3 за барель, що на $0,72 (0,96%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $1,14 (1,5%) – до $75,02 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $71,6 за барель, що на $0,78 (1,08%) нижче за підсумкове значення попередньої сесії. На час закриття торгів у четвер вартість цих контрактів збільшилася на $1,51 (2,13%) і склала $72,38 за барель.

Підтримку ринку напередодні надали загальне збільшення апетиту до ризику на світових ринках завдяки рішенням Федеральної резервної системи (ФРС), а також дані про суттєвіше, ніж очікувалося, зниження запасів нафти в США.

Тим часом у п'ятницю трейдери почали переоцінювати прогноз попиту на тлі зростання кількості заражень коронавірусом у світі, пише Trading Economics.

У Великій Британії в четвер виявили понад 88 тис. випадків зараження коронавірусом, що є максимальним з початку пандемії добовим показником. Це майже на 10 тис. більше, ніж зафіксований напередодні попередній рекордний приріст.

Ще два тижні тому цей показник був на позначці близько 53 тис. Для порівняння, раніше рекордний показник фіксували на початку січня, він склав близько 67,7 тис. випадків інфікування.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) раніше попередило, що зростання кількості заражень коронавірусом вдарить по світовому попиту на нафту в період очікуваного зростання запасів.