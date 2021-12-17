В Україні планують вакцинувати 70% громадян, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні вакциновано дорослого населення старше 18 років 40%. Наша мета – 70%. Ми дозволили у понеділок додаткову дозу для імуноскомпроментованих людей. Тобто людей зі зниженим імунітетом. Чи буде бустерна доза? Буде. Чи готові ми до неї? Готові" , - сказав Ляшко.

За його словами, Україна підписала контракт із фармацевтичною компанією "Pfizer" на 2022 рік на постачання до країни ще 25 млн доз вакцини та 20 млн на 2023 р. відповідно. Він зазначив, що третя бустерна доза захищає конкретну людину додатково.

За словами Ляшка, у листопаді вакцинувалися близько 7 млн людей.

"Наразі ми робимо понад мільйон (щеплень – ред) на тиждень. Вакцинація падає, але тримається на досить високому рівні" , - вважає міністр.

Також він зазначив, що зараз в Україні 10 млн доз вакцин різних фармкомпаній на вибір.

Крім того, Ляшко зазначив, що додатково укомплектовують лікарні кисневими станціями.