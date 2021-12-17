Година запитань до уряду та накопичувальні пенсії: порядок денний Ради

Сьогодні, 17 грудня о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Воно почнеться з години запитань до уряду, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Парламентарі планують заслухати прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо соціально-економічної ситуації в країні та заходів уряду з розв'язання проблемних питань.

Також Рада планує ухвалити постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках.

Крім того, будуть розглянуті такі законопроекти: