В Україні подорожчають нові автомобілі ЗАЗ

В Україні з 1 січня 2022 року подорожчають усі автомобілі сімейства Lada, що їх випускає Запорізький автомобілебудівний завод. На офіційному сайті українського представництва Lada оприлюднили нові ціни, повідомляє Today.ua.

ЗАЗ з 2020 року випускає практично все сімейство автомобілів Lada, крім класичної Niva. Їх роблять із російських машинокомплектів.

З 1 січня ці автомобілі коштуватимуть дорожче, ніж зараз. Зокрема, якщо зараз Lada Granta коштує від 240672 гривень, то з 1 січня 2022 року її можна буде купити за 252816 гривень.

Lada Vesta подорожчає з 307280 гривень до 323104 гривень, а Vesta SW Cross з 386400 до 406272 гривень.

У свою чергу, якщо хетчбек Lada XRAY зараз коштує від 301760 гривень, то після Нового року його ціна збільшиться до 317584 гривень. Універсал Lada Largus подорожчає з 386400 гривень до 406272 гривень.

Крім того, з 1 січня 2022 року також подорожчають позашляховики, які випускає ЗАЗ. Так, Niva Travel разом 374 992 гривень коштуватиме 394 128 гривень, а Niva замість 342 240 гривень – 368 736 гривень.

2021 року АвтоВАЗ кілька разів збільшував вартість своїх автомобілів. І, як наслідок, збільшувалася вартість машинокомплектів для Запорізького автомобілебудівного заводу.