Uber готує універсальний електромобіль для таксі

Британський стартап Arrival представив остаточний дизайн свого першого легкового електромобіля. Замовником первістка став сервіс таксі Uber, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Новинку назвали просто-Arrival Car. Дорожні випробування компактного електромобіля почнуться в наступному році. На розробку машини фахівці витратили трохи більше шести місяців. Новий електромобіль повинен допомогти компанії Uber повністю перейти на використання електромобілів в Лондоні до 2025 року. Виробництво першого серійного Arrival має стартувати в третьому кварталі 2023 року.

В ході створення машини враховувалися думки водіїв Uber. Ба більше - надалі вони будуть впливати на модернізацію компактвена. При конструюванні Arrival Car на чільне місце ставилися відмінна оглядовість з робочого місця водія, комфорт водія і пасажирів, демократична вартість, а також довговічність з урахуванням істотних річних пробігів.

І ціна новинки, і її навіть попередні технічні характеристики поки тримаються в секреті. Але точно відомо, що новий електромобіль буде дуже містким. Очікується, що запас простору для ніг задніх пасажирів буде вдвічі більше, ніж у середньостатистичного кросовера.