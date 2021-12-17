"Ковідна" тисяча: monobank звітував про перші виплати

Мобільний monobank з початку виплат вакцинованим клієнтам по 1000 грн 16 грудня за чотири години нарахував на спеціальні карти 430 млн грн. Про це розповів співзасновник банку Олег Горохівський, повідомляє UBR.

"430 000 виплат! Без збоїв та суєти! Круто спрацювала наша команда та команда Мінцифри Михайла Федорова" , - написав Гороховський.

За його словами, співпраця бізнесу та держави вийшла абсолютно на новий рівень за останні два роки, що підтверджує масштабна програма "е-Підтримка".

У коментарях до посту Гороховський відповів на запитання користувачів, скільки monobank заробить на державній програмі.

"Дуже небагато. Наша головна проблема, що ми весь час рахуємо чужі гроші" , - написав він.

У той же час, користувачі припускають, що банк отримає безліч нових клієнтів.

У monobank оголосили про старт виплат "ковідної" тисячі 16 грудня. У мобільний додаток клієнтів було розіслано виписки зі списками партнерів, де можна витратити ці гроші. За останніми даними, спеціальні карти в monobank оформили 1,31 млн людей.